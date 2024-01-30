Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні

Українська гривня за Індексом Біг-Маку посіла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют світу, курс гривні має становити 19,33 грн/$. Про це йдеться в опублікованих результатах дослідження журналу The Economist, який розраховує курси валют світу за паритетом купівельної спроможності.

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Біг-Мак в Україні коштує 110 грн, а у США — $5,69. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 48,4% порівняно з фактичним обмінним курсом 37,44 грн/$. Реальний курс гривні, у такому разі, має становити 19,33 грн/$.

Найбільш недооцінені валюти

Тайванський долар — на 58%,

Індонезійська рупія — на 57,3%,

Індійська рупія — на 54,5%.

Найбільш переоцінені валюти

швейцарський франк — на 43,5%,

норвезька крона — на 25,5%,

уругвайське песо — на 23,7%.

Нагадаємо

У 2018 році гривня за Індексом Біг-Маку була недооцінена на 65,1% — чи не найбільше у світі. Тоді зазначалось, що реальний курс гривні має становити 9,68 грн/$.