МВФ покращив прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання світової економіки у 2024 році на 0,2 відсоткового пункту до 3,1%. У 2025 році очікується зростання на 3,2%. Про це йдеться у січневому огляді World Economic Outlook.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз покращений порівняно з жовтнем минулого року через більш високу, ніж очікувалося, стійкість у США і деяких країнах з ринком, а також фінансову підтримку в Китаї.

Проте прогноз на 2024−2025 роки нижчий за історичний середній показник (2000−2019 роки) у 3,8% через підвищені ставки центральних банків для боротьби з інфляцією, припинення бюджетної підтримки на тлі високого боргу.

Інфляція

Очікується, що глобальна загальна інфляція впаде до 5,8% у 2024 році та до 4,4% у 2025 році. При цьому прогноз на 2025 рік буде переглянуто у бік зниження.

Ціни на нафту

МВФ очікує, що середні ціни на нафту впадуть на 2,3% у 2024 році порівняно з падінням на 0,7%, яке він прогнозував у жовтні, і заявив, що ціни впадуть на 4,8% у 2025 році.

У МВФ також додали, що нові стрибки вартості сировинних товарів через геополітичні потрясіння, зокрема напади на судноплавство в Червоному морі, можуть продовжити жорсткі монетарні умови.