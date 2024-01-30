До закриття міжбанку курс долара впав на 19 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро впало на 13 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
30 січня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 30 січня: долар та євро впали на міжбанку
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Відкриття 30 січня
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Закриття 30 січня
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Зміни
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37,84/37,87
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37,65/37,72
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19/15
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40,98/40,99
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40,85/40,92
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13/7
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,31 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,85 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,18−38,27, євро — 41,55−41,75 грн.
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Джерело: Мінфін
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