Курс валют на вечір 30 січня: долар та євро впали на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара впав на 19 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро впало на 13 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 30 січня Закриття 30 січня Зміни долар 37,84/37,87 37,65/37,72 19/15 євро 40,98/40,99 40,85/40,92 13/7

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,31 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,18−38,27, євро — 41,55−41,75 грн.

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