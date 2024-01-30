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30 січня 2024, 19:12

Кабмін спростив правила визначення членів сім'ї військових для отримання виплат

Кабінет міністрів спростив механізм визначення родинного кола військовослужбовців, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кабінет міністрів спростив механізм визначення родинного кола військовослужбовців, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги.
Фото: НБУ

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Зазначається, що спрощений порядок запроваджено на час дії воєнного стану.

«Відтепер визначено чіткий перелік державних органів, які мають право на отримання інформації щодо осіб, які мають право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців», — повідомили у міністерстві.

А саме йдеться про:

  • Міноборони;
  • СБУ;
  • Службу зовнішньої розвідки;
  • ГУР;
  • Головне управління Національної гвардії;
  • Держприкордонслужбу;
  • Управління державної охорони;
  • Адміністрацію Держспецзв'язку;
  • Адміністрацію Держспецтрансслужби.

Зазначається, що це дасть змогу оперативно визначати родинне коло осіб військовослужбовців, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Станислав Воронов
Станислав Воронов
30 січня 2024, 20:42
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Згідно із законом мої члени сім'ї повинні отримувати виплати від держави, але все ніяк не зрушиться з мертвої точки, тому що вперлися в бюрократію. Я вже почав думати про те, що б звернутися в Альва Прайвесі або до будь-якого іншого адвоката. Може хто стикався з подібною ситуацією і як все вирішилося?
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