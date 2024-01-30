Мінфін залучив понад 1,5 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 30 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,56 млрд грн, що на 4,44 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 6 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

471,22 млн грн під 16,80% з погашенням 20 листопада 2024 року;

925,33 млн грн під 17,60% з погашенням 15 жовтня 2025 року;

166,72 млн грн під 18,50% з погашенням 24 лютого 2027 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.