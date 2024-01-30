Уряд затвердив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття

Кабінет Міністрів затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2024 рік. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні.

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Зокрема, затверджено дохідну та видаткову частини бюджету Фонду, а також розподіл за статтями витрат.

«Передбачено, що доходи Фонду становитимуть 16,6 млрд гривень, із них страхові внески — 16,5 млрд гривень, залишок коштів на початок року — 11,9 млрд гривень, а видатки Фонду у 2024 році становитимуть 18,5 млрд гривень», — уточнив Мельничук.