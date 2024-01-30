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30 січня 2024, 15:58

За рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 6,7% (інфографіка)

За 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 6,7% (або на 48,3 млрд грн) та на 1 січня 2024 року становила 764,4 млрд грн. Про це свідчать дані Національного банку.

За 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 6,7% (або на 48,3 млрд грн) та на 1 січня 2024 року становила 764,4 млрд грн.
Фото: НБУ

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Темпи зростання готівки в обігу

Зазначається, що темпи зростання готівки в обігу у 2023 році виявилися вдвічі меншими, ніж у 2022 році. Нагадаємо, що за 2022 рік цей показник зріс на 14,1%, що пояснюється високим рівнем невизначеності бізнесу та населення, зумовленим початком повномасштабної війни та ракетного терору.

Статистика готівкового обігу

Станом на 1 січня 2024 року у готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 757,5 млрд грн, а також 14,5 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 6,7 млрд грн.

На одного жителя України на початок цього року припадало: 66 банкнот і 177 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року — 71 та 169 шт. відповідно).

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет — номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,2 % від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет — номіналом 10 гривень (4,6% та 1,4% від загальної кількості в обігу відповідно).

Динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту у 2023 році припадає на монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 54,2% порівняно з початком 2023 року. Також значно зросла кількість обігових монет номіналами 5, 2 та 1 гривня — на 42,5%, 15,5% та 8,4% відповідно.

Така тенденція пояснюється тим, що НБУ здійснює поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх на відповідні монети, здатні перебувати в обігу значно довший час.

Найбільше ж за минулий рік у готівковому обігу скоротилася кількість монет номіналом 25 копійок, їх стало менше на 0,5% порівняно з початком 2023 року, що зумовлено вилученням цих неплатіжних монет з обігу.

Серед банкнот за 2023 рік найбільший приріст продемонстрували банкноти номіналом 1000 гривень, їх кількість зросла на 62,3%, якщо порівнювати з початком минулого року. Це є одним із наслідків повномасштабного вторгнення, адже через війну люди воліють зберігати заощадження у вищих номіналах банкнот.

Водночас серед банкнот, якими підкріплюється готівковий обіг, найбільше скорочення кількості припадає на банкноти номіналом 100 та 200 гривень, кількість яких в обігу торік зменшилася на 26,4% та 25,7% відповідно (внаслідок активного заміщення їх банкнотами номіналом 1000 грн). Також суттєво зменшилася кількість банкнот номіналами 10 і 5 гривень (на 21% та 15,1% відповідно), оскільки, як вже зазначалося, вони поступово вилучаються з обігу і замінюються на відповідні монети.

Джерело: Мінфін
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