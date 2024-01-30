Курс валют на 30 січня: Долар незначно на готівковому ринку зріс, а євро дешевшає

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 5 копійки у купівлі, а у продажу втратив 1 копійку. Курс євро знизився на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,34 грн. Євро купують за 41,07 грн, а продають за 41,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,30−38,33, євро — 41,63−41,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,84−37,87 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,98−40,99 грн/євро.

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