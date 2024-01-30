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30 січня 2024, 10:44

Українці за кордоном щодня витрачають із банківських карток по $35 млн — НБУ

Українці за кордоном щодня витрачають із банківських карток по $35 млн. Про це написав у фейсбуці керівник київського регіонального центру «ПУМБ» Ігор Падалко.

Українці за кордоном щодня витрачають із банківських карток по $35 млн.
Фото:depositphotos

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Зараз більше грошей виводять із України, ніж пересилають в Україну. Постійний відтік з України коштів населення в категорії «подорожі» становив за 2022 рік $20 млрд, а 2023 року — $18 млрд.

При цьому зворотний потік — переведення від українців з-за кордону в Україну (який раніше був одним із основних каналів припливу валюти до країни) навпаки знижується.

Якщо за 2021 рік цей показник становив $14 млрд, то 2022 року $12,5 млрд, а за 11 місяців 2023 року — $10,6 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Bookseller
Bookseller
30 січня 2024, 10:53
#
Это не страшно, что отток больше притока, наши западные партнёры все компенсируют. Вот только Венгрию обанкротят ради нас, и все компенсируют. Спасибо им.
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0
Exba
Exba
30 січня 2024, 11:00
#
Если уехавших порядка 7 млн, то это всего по 5 долл в день на человека, не так и много. Для сравнения, только бюджетная внешняя поддержка Украины после 24/02 составила почти 74 млрд долл, военная — ещё больше в денежном выражении
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