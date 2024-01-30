Українці за кордоном щодня витрачають із банківських карток по $35 млн. Про це написав у фейсбуці керівник київського регіонального центру «ПУМБ» Ігор Падалко.
30 січня 2024, 10:44
Українці за кордоном щодня витрачають із банківських карток по $35 млн — НБУ
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Зараз більше грошей виводять із України, ніж пересилають в Україну. Постійний відтік з України коштів населення в категорії «подорожі» становив за 2022 рік $20 млрд, а 2023 року — $18 млрд.
При цьому зворотний потік — переведення від українців з-за кордону в Україну (який раніше був одним із основних каналів припливу валюти до країни) навпаки знижується.
Якщо за 2021 рік цей показник становив $14 млрд, то 2022 року $12,5 млрд, а за 11 місяців 2023 року — $10,6 млрд.
Джерело: Мінфін
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