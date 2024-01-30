Минулої доби українські захисники ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 384 140 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 січня 2024, 8:03
Втрати ворога за 29 січня: 960 російських окупантів, 10 танків та 35 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 384140 (+960) осіб,
- танків — 6300 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 11725 (+29) од,
- артилерійських систем — 9144 (+31) од,
- РСЗВ — 972 (+0) од,
- засоби ППО — 663 (+3) од,
- літаків — 332 (+1) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7084 (+35),
- крилаті ракети — 1846 (+0),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12191 (+42) од,
- спеціальна техніка — 1448 (+5)
Джерело: Мінфін
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