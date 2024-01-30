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30 січня 2024, 12:24

Фондовий ринок Лондона скоротився на чверть за десятиліття

Лондонський фондовий ринок за останнє десятиліття скоротився на 25%, пише Bloomberg із посиланням на звіт британської торгової платформи XTB.

Лондонський фондовий ринок за останнє десятиліття скоротився на 25%, пише Bloomberg із посиланням на звіт британської торгової платформи XTB.
Фото:depositphotos

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За 2023 кількість лістингів на Лондонській фондовій біржі знизилася на 6%, випливає зі звіту XTB. Свої цінні папери на біржі розмістили 1836 компаній (у 2013 році у списку було 2448 фірм, зазначає Bloomberg).

Фондовий ринок Лондона переживає занепад, компанії йдуть у Нью-Йорк. Аналітики лондонської брокерської компанії Peel Hunt, що спеціалізується на компаніях середньої та малої капіталізації, очікують, що кількість фірм, які мають лістинг на Лондонській біржі, у 2024 році може скоротитися ще більше, оскільки нові розміщення акцій загасають і все частіше відбуваються злиття та поглинання компаній.

У грудні 2023 року Управління фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA) опублікувало плани щодо спрощення режиму лістингу.

Вони мають відродити інтерес інвесторів до фондових ринків Лондона, зазначав Bloomberg. Регулятор, у тому числі планує дозволити компаніям приймати більше рішень без винесення на голосування акціонерів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Exba
Exba
30 січня 2024, 12:31
#
Сбросили балласт после брэкзита
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