«єВідновлення»: Українці можуть отримати кошти на будівництво зруйнованого будинку на старій ділянці

Відтепер власники зруйнованих внаслідок російської збройної агресії приватних будинків матимуть змогу подавати заяви на компенсацію через програму «єВідновлення» для будівництва нового будинку на своїй старій ділянці. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Що відомо

Зазначається, що на нинішнє розширення програми компенсацій «єВідновлення» за пошкоджене і зруйноване житло давно чекали дуже багато власників приватних будинків, які вирішили відмовитись від отримання житлового сертифікату для обміну на квартиру.

«З моменту запуску етапу „єВідновлення“ ми неодноразово наголошували власникам зруйнованих приватних будинків, що у них буде два варіанти на вибір — або отримання житлового сертифікату для обміну на квартиру, або кошти на відбудову нового. Громадяни, які обрали сертифікати, вже почали отримувати свої квартири, а ті ж, що хочуть продовжувати жити у будинку на своїй землі, відтепер зможуть там його побудувати», — пояснила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Вона підкреслила — найбільша кількість заяв на компенсацію по знищеному житлу надходить саме від власників приватних будинків — 50%, трохи менше припадає на власників знищених квартир — 47%. Натомість в категорії компенсацій за пошкоджене житло, коли кошти потрібні на його терміновий або капітальний ремонт, серед заявників переважають власники квартир.

Загалом від власників знищених приватних будинків надійшло наразі 4600 заяв на компенсацію «єВідновлення», для 41% заявників вже сформовано 1890 житлових сертифікатів на купівлю квартир.

Всі інші родини, які проживали у приватних будинках, що були зруйновані в результаті збройної агресії рф і які не хочуть переїздити у квартири, тепер можуть отримати кошти на будівництво будинку. Умова одна — відбудувати потрібно на тій же земельній ділянці, де був розташований знищений будинок. Діє ця можливість на території будь-якої громади, крім тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться активні бойові дії.