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30 січня 2024, 9:23

Індекс вартості життя: Які міста найдешевші

Найбільші українські міста — Київ, Львів, Одеса, Дніпро та Харків — опинилися у кінці рейтингу поточної вартості життя серед 371 міст у світі, за даними найбільшої у світі бази даних про вартість життя Numbeo, пише Ліга.

Найбільші українські міста — Київ, Львів, Одеса, Дніпро та Харків — опинилися у кінці рейтингу поточної вартості життя серед 371 міст у світі, за даними найбільшої у світі бази даних про вартість життя Numbeo, пише Ліга.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниКиїв посів 312 місце, розташувавшись між Медельїном (Колумбія) та Хошиміном (В'єтнам).
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Київ посів 312 місце, розташувавшись між Медельїном (Колумбія) та Хошиміном (В'єтнам). Харків — 337-й (між Ташкентом та Мінськом), Одеса — 334-та (між Ростовом та Бангалором), Львів — 339-й, Дніпро — 340-й.

За базовий показник у 100% береться рівень вартості життя у Нью-Йорку.

У Києві, порівняно з Нью-Йорком, ціни на споживчі товари нижчі на 68%, оренда житла нижча на 89%, харчові продукти дешевші на 72%, ціни в ресторанах — на 70%, середня зарплата — на 64%.

Очолює рейтинг Гамільтон (Бермуди). У першій десятці п'ять швейцарських міст та чотири американські.

Замикає рейтинг — Карачі (Пакистан).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
xapyga
xapyga
30 січня 2024, 9:44
#
У Києві, порівняно з Нью-Йорком, ціни на споживчі товари нижчі на 68%, оренда житла нижча на 89%, харчові продукти дешевші на 72%, ціни в ресторанах — на 70%, середня зарплата — на 64%.

кто это сочиняет?
+
+15
Lamo
Lamo
30 січня 2024, 10:12
#
А що не так?
У статті вказано звідки дані - вся статистика міжнародна звідти береться.
Зайдете в джерело та прочитає як вони дані збирають — я ж думаю у вас з англійською проблем нема, бо ви знаєте які ціни у Нью-Йорку.
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