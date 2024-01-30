Індекс вартості життя: Які міста найдешевші

Найбільші українські міста — Київ, Львів, Одеса, Дніпро та Харків — опинилися у кінці рейтингу поточної вартості життя серед 371 міст у світі, за даними найбільшої у світі бази даних про вартість життя Numbeo, пише Ліга.

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Київ посів 312 місце, розташувавшись між Медельїном (Колумбія) та Хошиміном (В'єтнам). Харків — 337-й (між Ташкентом та Мінськом), Одеса — 334-та (між Ростовом та Бангалором), Львів — 339-й, Дніпро — 340-й.

За базовий показник у 100% береться рівень вартості життя у Нью-Йорку.

У Києві, порівняно з Нью-Йорком, ціни на споживчі товари нижчі на 68%, оренда житла нижча на 89%, харчові продукти дешевші на 72%, ціни в ресторанах — на 70%, середня зарплата — на 64%.

Очолює рейтинг Гамільтон (Бермуди). У першій десятці п'ять швейцарських міст та чотири американські.

Замикає рейтинг — Карачі (Пакистан).