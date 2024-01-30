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30 січня 2024, 8:46

НБУ: Банки фіксують зниження ставок за депозитами бізнесу

У першому кварталі 2024 року банки очікують на зниження ставок для бізнесу і домогосподарств за сталих обсягів коштів клієнтів. Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови фондування, повідомляє пресслужба НБУ.

У першому кварталі 2024 року банки очікують на зниження ставок для бізнесу і домогосподарств за сталих обсягів коштів клієнтів.
Фото:depositphotos

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Обсяги зобов’язань банків

Зазначається, що обсяги зобов’язань банків упродовж четвертого кварталу загалом зросли переважно завдяки залученню коштів від домогосподарств і корпорацій.

Водночас вперше за два з половиною роки в окремих великих банках дещо збільшилися обсяги оптового фондування (облігації, кредити міжнародних фінансових організацій чи материнських банків, довгострокове рефінансування тощо).

Активнішому залученню коштів домогосподарств банками сприяли передусім регуляторні вимоги. Залучення від бізнесу переважно зростали завдяки пропозиції самих клієнтів. Водночас суттєво зменшився вплив рівня відсоткових ставок, який упродовж 2023 року був визначальним чинником зростання депозитів клієнтів.

За результатами поточного опитування оптове фондування планували залучати переважно великі банки і очікували це зробити вже у першому кварталі.

Про зниження вартості коштів бізнесу за квартал повідомили майже дві третини респондентів, водночас ціна депозитів населення та оптових залучень суттєво не змінилася.

На подальше здешевлення коштів корпорацій у першому кварталі очікують 69% респондентів, коштів населення — 50%. Ціна оптового фондування, за прогнозами банків, не зміниться.

Частка фондування у валюті упродовж 2023 року знижувалася. Більш ніж половина опитаних очікують на продовження цього тренду в першому кварталі.

Строковість фондування в четвертому кварталі дещо знизилася, проте в наступні 12 місяців банки не очікують змін.

Уперше за два з половиною роки майже половина респондентів повідомили про зниження вартості капіталу. Банки очікують на подальше зменшення вартості капіталу.

Методика опитування

Опитування про банківське фондування проводилося з 15 грудня 2023 року до 12 січня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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