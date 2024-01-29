До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро впало на 1 копійку у купівлі та на 3 копійки у продажу.
29 січня 2024, 17:31
Курс валют на вечір 29 січня: долар на міжбанку росте, а євро трохи впало
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Відкриття 29 січня
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Закриття 29 січня
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Зміни
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37,75/37,79
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37,84/37,87
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9/8
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40,91/40,94
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40,90/40,91
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1/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,30 грн. Євро купують за 41,10 грн, а продають за 41,85 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,25−38,34, євро — 41,70−41,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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