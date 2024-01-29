Курс валют на вечір 29 січня: долар на міжбанку росте, а євро трохи впало

До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро впало на 1 копійку у купівлі та на 3 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 29 січня Закриття 29 січня Зміни долар 37,75/37,79 37,84/37,87 9/8 євро 40,91/40,94 40,90/40,91 1/3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,80−38,30 грн. Євро купують за 41,10 грн, а продають за 41,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,25−38,34, євро — 41,70−41,85 грн.

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