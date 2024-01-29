Україна змінила правила експорту сільгосппродукції до п’яти країн ЄС

Українських підприємців на шість місяців позбавлятимуть верифікації за порушення правил експорту агропродукції до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час онлайн-зустрічі з міністром сільського господарства та продовольства Болгарії Кирилом Ватєвим.

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Нові правила

За словами Сольського, уряд ухвалив постанову, згідно з якою вдосконалюються правила експорту окремих видів сільськогосподарської продукції, щоб запобігти зловживанням.

Зокрема, підприємство може бути виключене з переліку верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу, якщо від Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини чи Польщі надійде інформація, що продукція, завантажена для транзиту через ці країни, насправді залишилася в одній із цих країн.

Повторно подати заяву на включення до переліку верифікованих суб'єктів можна не раніше, ніж через шість місяців після виключення.

Болгарський міністр Ватєв підтримав рішення українського уряду, зазначивши що воно сприятиме ефективній співпраці між країнами.

Нагадаємо

15 вересня минулого року Єврокомісія оголосила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня.