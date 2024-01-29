НБУ презентував пам’ятну монету, присвячену військовослужбовцям Управління державної охорони

Кому присвячена

Ця монета присвячена державному правоохоронному органу спеціального призначення, що посідає особливе місце в системі забезпечення національної безпеки та оборони України.

Військовослужбовці Управління державної охорони України виконують важливу роль у забезпеченні безпеки Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також вищих посадових осіб держави. Вони також охороняють високі іноземні делегації наших партнерів, які прибувають в Україну чи перебувають на її території.

Дизайн монети

Монета має номінал 5 гривень. Її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса — 16,5 г, діаметр — 35,0 мм. Гурт монети — рифлений. Тираж — до 50 тисяч штук.

На аверсі пам’ятної монети «Управління державної охорони України» на дзеркальному тлі розміщено емблему Управління державної охорони України, на матовому тлі — його девіз: Державі. Народові. Закону.

Нареверсі зображено композицію, що символізує різні історичні періоди становлення України та захист держави українськими воїнами, хоробрість яких крізь покоління залишається незмінною: ліворуч на композиції міститься стилізований тризуб; у центрі — булава з шаблями та щитом, оздобленим козацьким хрестом, що уособлює владу, бойове побратимство та захист; праворуч — фрагмент об'єктиву камери, що символізує сучасні технології в організації процесу охорони та безпеки.

Де придбати

Придбати пам’ятну монету «Управління державної охорони України» можна буде з 7 лютого 2024 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 20 тисяч шт. пам’ятних монет, із них у перший день продажу будуть доступні 15 тисяч пам’ятних монет.

Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб'юторами (АТ АБ «Укргазбанк», АТ «АБ «Радабанк, АТ «Таскомбанк», АТ КБ «Приватбанк») в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.