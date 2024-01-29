Укрпошта випускає нову марку, присвячену роботі поштовиків під час війни

Укрпошта з нагоди 30-річчя компанії представила поштовий набір, де одна з марок присвячена поштовикам. Про це повідомив у Facebook генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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Що відомо

На сайті компанії ідеться, що таким чином вони намагаються наголосити про важливість роботи різних спеціалістів, які продовжують працювати в умовах війни, зокрема й поштовиків, які «доставляють посилки по Україні та за кордон, видають пенсії та соціальну допомогу, допомагають транспортувати тисячі тонн гуманітарної допомоги тощо».

За словами Смілянського, вшанувати поштовиків важливо, адже «Укрпошта» перша приходить на звільнені території після ЗСУ".

«2 лютого ми випустимо нову марку в серії „Героїчні професії війни“, присвячену поштовикам — „Укрпошта завжди поруч з вами“. У новому блоці буде дві марки: „Укрпошта доставляє“ та „ЗСУ перемагають“, бо перше без другого неможливе», — написав генеральний директор компанії.

Що зображено на марці

На марці зображена машина «Укрпошти» з водієм компанії, «це не виокремлює певну людину чи посаду», наголосив Ігор Смілянський.

«Ця марка про кожного з них. І про тих, хто під кулями доставляє пенсії та допомогу у прифронтових регіонах, і про тих, хто вранці, навіть після безсонних ночей та тривоги, прямує до відділення, автівки чи сортувального центру», — розповів він.

Зробити передзамовлення марки можна за посиланням.