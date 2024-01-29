Курс валют на 29 січня: Долар на готівковому ринку зріс на 10 копійок

У понеділок, 29 січня, на готівковому ринку курс долара зріс на 10 у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 4 копійки у купівлі, а у продажу втратив 3 копійки. Курс євро не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,75−38,34 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,30−38,34, євро — 41,70−41,87 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,75−37,79 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,91−40,94 грн/євро.

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