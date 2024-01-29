Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1070 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 383 180 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 січня 2024, 8:05
Втрати ворога за 28 січня: 1070 російських окупантів, 10 танків та 8 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 383180 (+1070) осіб,
- танків — 6290 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 11696 (+25) од,
- артилерійських систем — 9113 (+16) од,
- РСЗВ — 972 (+0) од,
- засоби ППО — 660 (+0) од,
- літаків — 331 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7049 (+8),
- крилаті ракети — 1846 (+1),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12149 (+46) од,
- спеціальна техніка — 1443 (+7).
Джерело: Мінфін
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