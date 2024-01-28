Протягом останньої доби сили ЗСУ знищили ще близько 740 окупантів й 9 танків. Про це свідчать дані Генштабу.
28 січня 2024, 9:00
Втрати ворога за добу: 740 окупантів й 9 танків
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Загальні бойові втрати противника:
- особового складу — близько 382110 (+740) осіб
- танків — 6280 (+9) од
- бойових броньованих машин — 11671 (+19) од
- артилерійських систем — 9097 (+12) од
- РСЗВ — 972 (+0) од
- засоби ППО — 660 (+0) од
- літаків — 331 (+0) од
- гелікоптерів — 324 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7041 (+4)
- крилаті ракети — 1845 (+0)
- кораблі /катери — 23 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12103 (+31) од
- спеціальна техніка — 1436 (+3)
Джерело: Мінфін
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