До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та 16 копійок у продажу. Євро зросло на 35 копійок у купівлі та на 37 копійок у продажу.
26 січня 2024, 17:26
Курс валют на вечір 26 січня: євро різко пішло вверх на міжбанку
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Відкриття 26 січня
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Закриття 26 січня
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Зміни
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37,61/37,63
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37,75/37,79
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14/16
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40,69/40,71
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41,04/41,08
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35/37
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,65−38,25 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,80 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,26−38,37, євро — 41,70−42,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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