Курс валют на вечір 26 січня: євро різко пішло вверх на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та 16 копійок у продажу. Євро зросло на 35 копійок у купівлі та на 37 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 26 січня Закриття 26 січня Зміни долар 37,61/37,63 37,75/37,79 14/16 євро 40,69/40,71 41,04/41,08 35/37

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,65−38,25 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,26−38,37, євро — 41,70−42,85 грн.

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