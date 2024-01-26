ЄС збирається продовжити тимчасовий захист українців після березня 2025 року

Євросоюз та всі країни-члени зберігають солідарність з Україною у її боротьбі проти російської агресії, та готові, за необхідністю, продовжити заходи тимчасового захисту для українців на території ЄС після березня 2025 року, коли дія Директиви тимчасового захисту завершиться. Про це пише Укрінформ із посиланням на держсекретаря з питань притулку і міграції ЄС Ніколь Де Мур (Бельгія).

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Вона зауважила, що європейські міністри сьогодні підтвердили солідарність та свої зобов’язання перед Україною, та погодилися із необхідністю гармонізувати законодавство у цій сфері.

Своєю чергою, єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоганссон (Швеція) під час пресконференції зазначила, що на цей час Єврокомісія не пропонувала жодних рішень щодо дій ЄС після березня 2025 року, і буде шукати спільну платформу для таких пропозицій разом з Україною та з країнами-членами.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Європейський Союз активував так звану Директиву тимчасового захисту ЄС, яка надала біженцям з України, переважно, жінкам та дітям, право легально знаходитися на території країн ЄС, та користуватися базовим соціальним захистом, включаючи право на проживання, медичне обслуговування, освіту та право на працевлаштування. Дія цієї Директиви була продовжена до березня 2025 року.

За офіційною статистикою, тимчасовим захистом на території країн ЄС скористалися понад 4 мільйонів українців.

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