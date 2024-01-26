Як малому бізнесу вийти на нові ринки: від старту на Amazon до мультиканальних продажів

Внутрішній ринок України скоротився з лютого 2022 року. Головна причина — зменшення кількості споживачів та скорочення реальних доходів населення. Тому все більше представників вітчизняного бізнесу шукають можливості розширення географії присутності. Компанії з міцним бекграундом та фінансовим запасом міцності відкривають представництва в Польщі та інших країнах Євросоюзу. Але малий бізнес не може собі дозволити такий спосіб виходу на нові ринки, пов’язаний зі значними інвестиціями та тривалим часом досягнення на прибутковість. Оптимальним рішенням для таких невеликих компаній з обмеженим бюджетом є торгівля на електронних майданчиках на кшталт Amazon.

Як почати продажі у цьому найбільшому інтернет-магазині світу малому та середньому бізнесу, як масштабувати торгівлю після вдалого старту та як зрозуміти, що прийшов час розвитку мультиканальної системи продажів, розповів Андрій Певкін, експерт з електронної комерції. Як член Українського Союзу Промисловців та Підприємців пан Певкін добре знає потреби українського бізнесу. Завдяки його консультаційній підтримці понад 120 брендів з України знайшли свою нішу на Amazon у 2023 році та продовжують збільшувати товарообіг.

Гарний старт — запорука успіху

Для малого бізнесу з обмеженими фінансовими ресурсами Amazon надає унікальні можливості, що відкривають шлях до нових ринків. Ось п'ять причин, чому Amazon є найбільш ефективним стартом у новій країні:

1. Глобальне охоплення та доступ до мільйонів клієнтів.

Amazon є однією з найбільших онлайн-платформ у світі, надаючи доступ до мільйонів активних покупців щодня. Це відкриває двері для продукту на світовому рівні, не потребуючи значних маркетингових бюджетів.

2. Використання інфраструктури Fulfillment by Amazon (FBA).

Amazon бере на себе зберігання, упаковку та доставку товарів, звільняючи бізнес від витрат на складування та логістику. Ця послуга не безплатна, проте вона значно знижує операційні витрати, дозволяючи сфокусуватися на якості продукту та стратегії зростання.

3. Мінімізація маркетингових витрат за допомогою Amazon Advertising.

Amazon надає ефективні інструменти реклами, що дозволяють привертати увагу покупців без величезних маркетингових бюджетів. А точкова реклама та аналітика результатів дозволяють максимізувати конверсію за мінімальних витрат.

4. Легкий старт без витрат на оренду торгових площ.

Без необхідності оренди фізичних магазинів, а також витрат на торговий персонал, обладнання тощо можна заощадити значні кошти, які можуть бути спрямовані на покращення якості продукції та маркетингові інновації. Водночас віртуальна присутність на Amazon надає бізнесу гнучкості та можливості дослідити ринок та адаптуватися до змін споживчої поведінки.

5. Доступ до інсайтів та аналітики для стратегічного розвитку.

Аналітичні дані Amazon дозволяють глибше зрозуміти потреби клієнтів та оптимізувати асортимент. Це забезпечує стратегічне прийняття рішень, спрямоване на зростання та максимізацію прибутку.

Всі ці фактори роблять Amazon ідеальним партнером для малого та середнього бізнесу, який прагне розширити свою присутність на нових ринках, мінімізуючи витрати та максимізуючи ефективність.

Як масштабувати перший фінансовий успіх

Коли бізнес знайшов свою нішу на платформі та ефективно організував систему продажів, можна переходити до масштабування свого успіху. Ці кроки допоможуть забезпечити стійкі продажі.

Розширення асортименту товарів. Після аналізу даних продажів та визначення популярних категорій і товарів, час розглянути можливість розширення асортименту, додаючи продукти, які відповідають запитам цільової аудиторії.

Оптимізація лістингів. Описи, зображення та ключові слова у лістингах товарів потребують постійного оновлення та оптимізації. Не зайвим буде скористатися відгуками покупців для покращення опису товарів.

Ефективні рекламні кампанії. Створюйте за допомогою Amazon Advertising різні методи просування, тестуйте різні ключові слова та рекламні стратегії, щоб оптимізувати витрати та підвищити видимість.

Нові ринки та локації. Розгляньте можливість розширення на нові регіональні та міжнародні ринки, використовуючи Amazon Global Selling. Проводьте маркетингові дослідження, щоб зрозуміти попит та конкуренцію на нових ринках.

Якщо бізнес вдало використав ці можливості масштабування на платформі, він зможе створити стійку платформу для довгострокового успіху й розвивати ритейл продажі.

Як зрозуміти, що настав час для наступного кроку

Рішення про розвиток ритейл напрямку на новому ринку залежить від різних факторів, включаючи розмір бізнесу, характер продуктів та стратегічні цілі. Однак є кілька ознак, які вказують на те, що час ритейлу прийшов.

Стійкий обсяг продажів. Якщо бізнес на Amazon демонструє стабільний та стійкий обсяг продажів, це може бути гарним індикатором постійного попиту на цей продукт.

Сильний бренд і лояльні клієнти: Якщо вдалося створили сильний бренд і базу лояльних клієнтів, які віддають перевагу цим продуктам, розвиток власного роздробу може допомогти краще керувати відносинами з клієнтами.

Бажання контролювати досвід покупців. Якщо для бренду важливо контролювати кожен аспект клієнтського досвіду, включно з упаковкою, доставкою та обслуговуванням клієнтів, власний роздріб надасть більше можливостей для управління цими процесами.

Такий підхід дасть можливість почати бізнес на нових ринках з мінімальними інвестиціями, розвинути його в безпечних умовах, потім масштабувати й перевести в мультиканальний формат.

Андрій Певкін: «Amazon є найбільш ефективним способом розпочати бізнес на новому ринку. Він не потребує таких значних капіталовкладень, як розвиток власного інтернет-магазину чи фізичного ритейлу. Натомість дає можливість дослідити ринок і його місткість, знайти свою нішу, вивчити особливості клієнтського попиту, очікування покупців від якості продукції та сервісу, протестувати різні маркетингові гіпотези й адаптувати стратегію розвитку за потреби. Коли бізнес виконав цю „домашню роботу“, він може масштабуватися на платформі або за її межами. Це зручно, безпечно й вигідно. Впевнений, що такий підхід дасть можливість українському бізнесу знайти нові ринки збуту та джерела доходу. Це питання великої важливості для країни, адже успішний малий та середній бізнес — це запорука економічної стабільності».