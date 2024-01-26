Китайці інвестують у біткоїн для захисту від обвалу китайських акцій: що нового на крипторинку

Північнокорейські хакери викрали понад $1 млрд з криптоплатформ минулого року

Зломи криптовалютної платформи, здійснені групами, пов’язаними з Північною Кореєю, зросли до рекордного рівня у 2023 році, але кількість викрадених криптовалютних активів значно впала порівняно з 2023 роком — приблизно на 41%. Про це повідомляє Business Insider.

Згідно з даними Chainalysis, у 2023 році хакери, пов’язані з КНДР, зламали загалом 20 криптоплатформ — рекордний рівень активності за останні 7 років. Тим часом загальна сума вкрадених коштів склала понад $1 млрд, що менше за рекордні $1,7 млрд у 2022 році.

Тим часом в окремому звіті, опублікованому компанією з аналізу блокчейнів TRM Labs раніше в січні, зазначено, що вкрадена сума була ще меншою — $600 млн, що становить майже третину всіх коштів, викрадених під час криптоатак у 2023 році.

У звіті зазначається, що хакери, пов’язані з Північною Кореєю, заволоділи приблизно $428,8 млн з платформ DeFi у 2023 році. Атаки також були спрямовані на централізовані служби (викрадено $150 млн), а криптобіржі (викрадено $330,9 млн) та криптогаманці (викрадено $127,0 млн).

Громадяни Китаю інвестують у біткоїн через проблеми на фондовому ринку

Жителі Китайської Народної Республіки (КНР) побоюються посилення кризи на фондовому ринку країни. З цієї причини вони вкладаються в заборонені державною владою криптоактиви, повідомляє Reuters.

Представники ЗМІ розповіли історію одного з учасників фінансового сектора Шанхая Ділана Ріна. Чоловік заявив, що почав вкладати кошти в біткоїни, коли помітив тенденцію до зниження на фондовому ринку і в економіці Китаю.

За словами Ріна, всі операції з інвестування він робив таємно. Для купівлі криптовалюти чоловік купував банківські картки невеликих фінансових установ. Кожну транзакцію він обмежував сумою в 50 000 юанів (близько $7000), щоб уникнути перевірок.

Аналітики зазначають, що подібних історій у Китаї — мільйони. Фінансово освічені люди намагаються диверсифікувати активи, оскільки бачать погіршення ситуації в економіці та на фондовому ринку, зазначають ЗМІ. Для цього вони використовують правові «лазівки», що залишилися в законі.

Хоча на материковому Китаї торгівля криптовалютами заборонена, а обіг капіталу суворо регулюється владою, у громадян все ще є деякі можливості для таємного придбання активів, вважають ЗМІ. Цьому сприяє фінансова політика керівництва Гонконгу, яке просуває правове прийняття криптогалузі, зазначають аналітики.

Видання стверджує, що громадяни Китаю використовують свою квоту на купівлю іноземної валюти в розмірі $50 000 на рік для інвестування в цифрові активи. Причому офіційно ці гроші можна витрачати тільки на закордонні поїздки або освіту.

Влада США виручить $115 мільйонів від продажу пов’язаних із Silk Road 2875 BTC

Уряд США повідомив про запланований продаж 2875 BTC на суму близько $115 млн, конфіскованих у наркоторговців даркнет-маркетплейса Silk Road Раяна Фараса і Шона Бріджеса, пише Forklog.

У 2018 році Фарас і його батько отримали 57 місяців позбавлення волі. Тоді ж суд постановив конфіскувати $5,6 млн готівкою, майно і 4000 ВТС.

2021 року під час розслідування за додатковим обвинуваченням Управління по боротьбі з наркотиками вилучило 2875 ВТС у лютому і ще 59 ВТС у травні.

Worldcoin випустить нову версію пристрою Orb у першій половині 2024 року

Глава технологічної компанії Tool for Humanity Алекс Бланія заявив, що команда проєкту Worldcoin готує до випуску другу версію сканера Orb. Про це повідомляє TechCrunch.

Підприємець відзначає високий ступінь готовності нового продукту. За його словами, Worldcoin має намір представити свіжу ітерацію пристрою для сканування райдужної оболонки очей у першій половині 2024 року.

Бланія заявив, що друга версія Orb зовні буде відчутно відрізнятися від початкового продукту. Компанія вдосконалила дизайн таким чином, щоб він був більш доброзичливим. Пристрій отримає альтернативні формфактори та різноманітну колірну гаму, зазначив глава компанії.

За словами підприємця, оновлений Orb за своєю стилістикою нагадуватиме продукцію технологічного гіганта Apple.

Tools for Humanity — це компанія, що стоїть за проєктом Worldcoin. Його мета полягає у створенні криптовалюти, яку можна роздати максимально великій кількості унікальних користувачів, в ідеалі — кожній людині.

Для ідентифікації людини Worldcoin розробив протокол Word ID. Він заснований на базі концепції Proof of Personhood і системі верифікації користувача з використанням біометричних даних. Підтвердження особи відбувається через сканування райдужної оболонки за допомогою пристрою Orb.