Курс валют на 26 січня: Долар на готівковому ринку подешевшав на 5 копійок

У п'ятницю, 26 січня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та знизився на 5 копійок у продажу. Євро не змінилося.

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Валютний ринок

В обмінниках долар подешевшав на 2 копійки у купівлі, а у продажу не змінився. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,25 грн. Євро купують за 40,95 грн, а продають за 41,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,22−38,30, євро — 41,60−41,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,61−37,63 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,69−40,71 грн/євро.

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