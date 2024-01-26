Минулої доби українські захисники ліквідували ще 990 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 380 600 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 січня 2024, 8:48
Втрати ворога за 25 січня: 990 російських окупантів, 8 танків та 1 ракета
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Втрати ворога
- особового складу — близько 380600 (+990) осіб,
- танків — 6265 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 11637 (+16) од,
- артилерійських систем — 9082 (+15) од,
- РСЗВ — 972 (+0) од,
- засоби ППО — 660 (+0) од,
- літаків — 331 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7033 (+0),
- крилаті ракети — 1845 (+1),
- кораблі/катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12064 (+20) од,
- спеціальна техніка — 1425 (+5).
Джерело: Мінфін
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