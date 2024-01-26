Національний банк України встановив на 26 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 37,58 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.
26 січня 2024, 8:01
Офіційний курс НБУ: Долар подорожчав на 6 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 26 січня встановив офіційний курс євро на рівні 40,91 грн.
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Джерело: Мінфін
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