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26 січня 2024, 10:00

«Онлайн Каса» отримала премію PSM AWARDS 2023 як «Найкращий чат-бот у фінтех»

«Онлайн Каса» стала лауреатом престижної премії PSM AWARDS 2023 у номінації «Найкращий чат-бот у фінтех». Нагорода підтверджує, що рішення чат-бот «Онлайн каса» забезпечує найкращий клієнтський досвід. У конкурсі взяли участь понад 200 учасників.

Конкурсна комісія оцінювала номінантів за такими критеріями:

  • Функціональність: повнота набору функцій, зручність використання, безпека.
  • Ціна: співвідношення ціни та якості.
  • Відгуки клієнтів: задоволеність клієнтів роботою чат-бота.

Чат-бот «Онлайн Каса» отримала високі оцінки за всіма критеріями.

Комісія відзначила такі переваги:

  • Широкий набір функцій: «Онлайн Каса» підтримує всі необхідні функції для ведення бізнесу в Україні, включаючи розрахунки готівкою, безготівково та електронними грошима, друк чеків, інтеграцію з бухгалтерськими програмами та багато іншого.
  • Інтеграція з Monobank: приймайте оплату карткою на телефон з NFC або виставляйте рахунки на оплату за допомогою QR-кодів.
  • Зручність використання: «Онлайн Каса» проста в установці та використанні, має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та зручні налаштування.
  • Безпека: «Онлайн Каса» відповідає всім вимогам безпеки, встановленим законодавством України.

Якщо ви шукаєте надійну та функціональну онлайн-касу, Чат-бот «Онлайн Каса» — це чудовий вибір. Цитата представника компанії: «Українські підприємці зіткнулися з серйозними викликами. Наша команда вирішила допомогти їм, створивши найдоступнішу касу. Завдяки підтримці Visa, світового лідера платіжних систем, ми змогли втілити цю ідею в життя. Перемога в найпрестижнішій премії FinTech в Україні ще більше зміцнила нашу впевненість у правильності обраного шляху». — поділилася CEO ТОВ «Онлайн каса» Яніна Убоженко. «У минулому році нашим рішенням „Онлайн Каса“ скористалось понад 1000 представників мікро- та середнього бізнесу, які займаються продажем товарів та наданням послуг».

Серед користувачів сервісу Онлайн Каса є підприємці що надають послуги TAXI, beauty-бізнес, інтернет-магазини, викладачі та аніматори, підприємці, що здійснюють вуличну торгівлю, на ринках та в торгових центрах.

Дізнайтеся більше про нашу онлайн-касу на нашому веб-сайті https://online-kasa.com.ua/ та переходь у демо-режим офіційного чат-боту «Онлайн Каса» https://t.me/OnlineKasa_bot

Джерело: Мінфін
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