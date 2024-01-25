У застосунку «Дія» з'явилася можливість придбати нові військові облігації — «Залізний Порт», «Асканія-Нова», «Джанкой» та «Керч». Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
25 січня 2024, 19:03
У «Дії» з’явилися чотири нові військові облігації
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Які умови
- «Залізний Порт»: ставка від 16,25%, дата виплати — 5 червня 2024 року.
- «Асканія-Нова»: ставка від 16,50%, дата виплати — 20 листопада 2024 року.
- «Джанкой»: ставка від 17,96%, дата виплати — 23 липня 2025 року.
- «Керч»: ставка від 18,00%, дата виплати — 15 жовтня 2025 року.
Що таке військові облігації
Цінні папери, які ви купуєте та після закінчення терміну їх дії отримуєте кошти назад з відсотками.
«Гроші з облігацій ідуть на зброю, боєприпаси, техніку, їжу та медикаменти для наших військових. А ще — на заробітні плати медикам, учителям, пенсії та соціальні виплати», — йдеться в повідомленні.
На сьогодні через застосунок «Дія» придбано військових облігацій вже на понад 3 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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