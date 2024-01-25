До закриття міжбанку курс долара зріс на 16 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
25 січня 2024, 17:37
Курс валют на вечір 25 січня: на міжбанку долар подорожчав на 16 копійок
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Відкриття 25 січня
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Закриття 25 січня
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Зміни
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37,45/37,49
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37,61/37,63
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16/14
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40,77/40,81
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40,85/40,86
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8/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 40,95 грн, а продають за 41,80 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,30, євро — 41,70−41,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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