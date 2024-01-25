Курс валют на вечір 25 січня: на міжбанку долар подорожчав на 16 копійок

До закриття міжбанку курс долара зріс на 16 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 25 січня Закриття 25 січня Зміни долар 37,45/37,49 37,61/37,63 16/14 євро 40,77/40,81 40,85/40,86 8/5

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 40,95 грн, а продають за 41,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,30, євро — 41,70−41,85 грн.

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