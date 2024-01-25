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25 січня 2024, 16:47

Китайські інвестори активно скуповують криптоактиви — Reuters

Зниження прибутковості фондового ринку Китаю спонукало громадян країни звернутися до захисту заощаджень придбанням альтернативних інструментів хеджування ризиків, насамперед криптоактивів. Про це пише Reuters.

Зниження прибутковості фондового ринку Китаю спонукало громадян країни звернутися до захисту заощаджень придбанням альтернативних інструментів хеджування ризиків, насамперед криптоактивів.

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Джерела агентства Reuters у керівництві однієї з гонконгських криптовалютних бірж повідомляють, що загальний економічний спад у КНР «зробив інвестиції на материку ризикованими, невизначеними і такими, що розчаровують, тому люди прагнуть розмістити традиційні активи в їхній альтернативній формі на крипторинку».

«Якщо ви китайська брокерська компанія і стикаєтеся з млявим фондовим ринком, слабким попитом на IPO та скороченням інших видів бізнесу, вам потрібна історія зростання, яку можна розповісти своїм інвесторам, акціонерам та раді директорів. Майже щодня ми бачимо, як на ринок цифрових валют заходять інвестори з материка», — розповідає анонімний топменеджер.

Після схвалення владою особливого китайського регіону Гонконгу цифрових активів жителі КНР почали активніше використовувати щорічні квоти на купівлю іноземної валюти у розмірі $50 000, а потім конвертувати в цифрові активи та переводити на криптовалютні рахунки. Підвищений інтерес китайських інвесторів до криптоактив підтверджують дані аналітичної платформи Chainalysis.

Повідомляється, що діяльність, пов'язана з криптовалютою, в КНР зросла, а глобальний рейтинг країни за обсягом однорангової торгівлі піднявся 2023 року на 13-те місце — зі 144 2022-го.

Обсяг трансакцій на китайському ринку криптовалют з липня 2022 по червень 2023 оцінюється в $86,4 млрд, а частка великих роздрібних транзакцій розміром від $10 000 до $1 млн майже вдвічі перевищує середній світовий показник.

Раніше Народний банк Китаю опублікував «Звіт про фінансову стабільність КНР за 2023 рік», де перерахував ризики та погрози, які несуть громадянам країни криптовалюти.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
25 січня 2024, 18:18
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Інвестори роблять ставку на перемогу США у війні з КНР та РФ
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