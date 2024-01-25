Johnson & Johnson представила звіт за квартал, який виявився кращим за аналітичні прогнози. Домогтися хороших результатів компанії допомогли високі продажі ліків Stelara. Прогнози аналітиків LBLV кажуть, що 2025-го у нього з'являться нові конкуренти в Сполучених Штатах.

Також стало відомо, що Johnson & Johnson дала попередню згоду на виплату приблизно 700 мільйонів доларів. Це має допомогти компанії врегулювати розслідування, пов'язане з її продуктами, в яких використовувався тальк. Котирування фірми, які за останній рік просіли на 3,7%, протягом торгів 24 січня знизилися ще на 2%. Однією з причин занепаду експерти називають збільшення видатків. Крім того, наразі немає факторів, які б сприяли зростанню акцій компанії на короткій дистанції.

У 2024 році продажі Stelara продовжать приносити Johnson & Johnson значний дохід

Основний патент на ліки у Сполучених Штатах припинив діяти 2023-го, але компанія домовилася із суперниками про затримку випуску аналогів до 2025-го. Першою фірмою, яка у наступному році виведе на ринок конкурента для цих ліків, стане Amgen. За словами аналітиків, така затримка дозволить Stelara стати більш вагомим фактором, що впливає на доходи Johnson & Johnson у 2024-му та 2025-му роках.

Аналітики lblv.com прогнозують, що в поточному році продажі досягнуть $10,54 мільярда — це на 3% гірше за показник 2023-го, який дорівнює $10,86 мільярда. У IV кварталі продажі Stelara досягли $2,75 мільярда, що перевищує аналітичні прогнози, в яких йшлося про $2,63 мільярда. Компанія чекає, що альтернативи її лікам на європейському ринку з'являться протягом 6 останніх місяців цього року.

Олександр Зоря, фінансовий аналітик LBLV