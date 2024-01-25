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25 січня 2024, 11:53

ЄБРР в 2023 році збільшив підтримку України до 2,1 млрд євро

Європейський банк реконструкції та розвитку надав 2,1 млрд євро в Україні у 2023 році, що на 23,5%, або на 0,4 млрд євро більше, ніж у 2022 році. Загальний обсяг коштів, виділених в Україні з початку російського вторгнення, сягнув 3,8 млрд євро. Про це пише Forbes.

Європейський банк реконструкції та розвитку надав 2,1 млрд євро в Україні у 2023 році, що на 23,5%, або на 0,4 млрд євро більше, ніж у 2022 році.
Фото:depositphotos

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Інвестиції в Україну

Інвестиції в Україні під час війни планується продовжувати на рівні близько 1,5 млрд євро на рік, сказано у повідомленні.

Протягом 2022−2023 років ЄБРР вдалося мобілізувати для України близько 1,6 млрд євро донорських коштів включно з нефінансованими гарантіями, понад 409 млн євро з цієї суми було виділено у 2023 році. Майже половину донорських ресурсів надав Європейський Союз. Значні внески також зробили окремі донори, у тому числі Канада, Норвегія, Іспанія та Нідерланди.

У 2023 році ЄБРР виділив 1 млрд євро у приватному секторі, у тому числі 600 млн євро кредитних коштів через партнерські фінансові установи в Україні та 400 млн євро у рамках своєї Програми сприяння торгівлі.

Нагадаємо

ЄБРР наразі має п’ять пріоритетних сфер інвестицій в Україні: енергетична безпека, життєво важлива інфраструктура, продовольча безпека, торгівля та підтримка приватного сектору.

Джерело: Мінфін
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