Криптобанк Sygnum залучив $40 млн, SEC може схвалити Ethereum-ETF до кінця літа: що нового на ринку

Криптобанк Sygnum залучив $40 млн і наблизився до статусу єдинорога

Швейцарський криптовалютний банк Sygnum залучив $40 млн під час чергового раунду фінансування. Ключовим інвестором виступила група Azimut Holdings. Про це повідомляє CoinDesk.

Згідно із заявою представників банку, компанія впритул наблизилася до статусу єдинорога. Після закриття раунду її оцінка склала $900 млн. Водночас початкова мета полягала в залученні $35 млн, зазначили представники фірми.

У Sygnum заявили, що отримані кошти спрямують на розширення діяльності в країнах Азії та Європи.

2023 рік Sygnum завершив із виторгом понад $100 млн і позитивним грошовим потоком, зазначили в компанії. Ефективна стратегія управління активами дала змогу компанії розвиватися під час усіх ринкових циклів останніх років, вважають у керівництві криптобанку.

Вартість мемкоінів TRUMP у гаманці Дональда Трампа зросла до $1 млн

На гаманці кандидата в президенти США Дональда Трампа міститься 579 281 TRUMP, згідно з Arkham Intelligence. На тлі недавніх перемог політика вартість цих токенів перевищила $1 млн.

За даними платформи, політик отримав мемкоїни від команди проєкту в період із серпня до жовтня 2023 року. На той момент вони коштували близько $7100.

Мемкоїн MAGA (TRUMP) з’явився на ринку в середині серпня 2023 року. Аж до листопада він торгувався в межах від $0,01 до $0,08. На момент написання новини вартість активу становить $1,84, за даними CoinMarketCap.

SEC може схвалити спотові Ethereum-ETF до кінця літа 2024 року — ЗМІ

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) може схвалити запуск спотових Ethereum-ETF до кінця літа 2024 року. Про це заявила журналістка Fox Business Елеонора Терретт із посиланням на свої джерела.

За її даними, основними факторами, що сприятимуть схваленню нового класу біржових фондів, виступлять:

інтерес і досвід BlackRock, одного з найбільших емітентів ETF у світі;

успішний запуск ф’ючерсних біржових фондів на базі Ethereum восени 2023 року.

Paper Ventures відкрила фонд обсягом $25 млн для інвестицій в блокчейн-стартапи

Компанія Paper Ventures оголосила про запуск венчурного фонду, що орієнтований на підтримку молодих блокчейн-стартапів.

Засновники фірми Даніш Чодрі, Олівер Блейкі та Івайло Йорданов залучили $25 млн від традиційних хедж-фондів, сімейних офісів, бірж та приватних інвесторів.

У повідомленні сказано, що венчурний фонд орієнтуватиметься на проєкти, що перебувають на ранній стадії розвитку. Засновники Paper Ventures мають намір не тільки вливати капітал, а й активно розвивати вибрані стартапи.

«Наша місія в Paper Ventures — бути на передньому краї інновацій, підтримуючи стартапи, які надають рішення на межі технологій і фінансів. Ми віримо в революційну силу блокчейну і прагнемо підтримувати тих, хто захоплений його потенціалом», — заявив Олівер Блейкі, який є співзасновником Ascensive Assets і пов’язаний з такими проєктами як Frax Finance, SEI, Polygon, Injective, Polkadot, Moonbeam і Cosmos.