Курс валют на 25 січня: Долар незначно подорожчав у банках та в обмінниках

У четвер, 25 січня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та подорожчав на 5 копійок у продажу. Євро додало 10 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар не змінився у купівлі, але зріс на 3 копійки у продажу. Курс євро у покупці додав 6 копійок, а у продажу 10 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,30, євро — 41,70−41,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,45−37,49 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,77−40,81 грн/євро.

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