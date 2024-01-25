Минулої доби українські захисники ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 379 610 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 січня 2024, 8:05
Втрати ворога за 24 січня: 950 російських окупантів, 30 танків та 35 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 379610 (+950) осіб,
- танків — 6257 (+30) од,
- бойових броньованих машин — 11621 (+42) од,
- артилерійських систем — 9067 (+59) од,
- РСЗВ — 972 (+1) од,
- засоби ППО — 660 (+1) од,
- літаків — 331 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7033 (+35),
- крилаті ракети — 1844 (+2),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12044 (+39) од,
- спеціальна техніка — 1420 (+4).
Джерело: Мінфін
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