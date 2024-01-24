Курс валют на вечір 24 січня: на міжбанку євро подорожчало на 14 копійок

До закриття міжбанку курс долара у купівлі не змінився, у продажу зріс на 2 копійки. Євро подорожчало на 14 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 24 січня Закриття 24 січня Зміни долар 37,45/37,47 37,45/37,49 0/2 євро 40,71/40,74 40,85/40,87 14/13

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,15 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,27, євро — 41,64−41,75 грн.

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