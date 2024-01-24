З початку року аграрії отримали пільгових кредитів на мільярд гривень

З початку 2024 року 375 агрогосподарств уже отримали 3 млрд грн банківських кредитів на розвиток. З них за держпрограмою «Доступні кредити 5−7-9» — 264 господарства профінансовано на 1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерстві аграрної політики.

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Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська — 1,6 млрд грн виділено для 38 підприємств;

Харківська — 194,7 млн грн — для 20;

Чернігівська — 161,5 млн грн — 16;

Львівська — 145 млн грн — для 31;

Дніпропетровська — 110,8 млн грн для 22;

Вінницька — 108 млн грн — для 33.

За програмою «Доступні кредити 5−7-9» найбільше отримали підприємства чотирьох областей:

Харківська — 186,7 млн грн виділено для 19 господарств;

Київська — 128,9 млн грн для 27;

Львівська — 127,6 млн грн — для 21;

Вінницька — 92,6 млн грн — для 25.

Нагадаємо

Пільгове фінансування агровиробників за програмою «Доступні кредити 5−7-9» протягом 2024−2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».

Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5−9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.