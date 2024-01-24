На Sotheby’s біткоїн-NFT продали за $254 000: що нового на крипторинку

Дев’ять спотових біткоїн-ETF контролюють понад 100 000 BTC

Дев’ять спотових біткоїн-ETF зберігають на своїх рахунках понад 100 000 BTC. Про це повідомив аналітик K33Research.

За даними експертів, станом на 22 січня 2024 року компанії емітенти спотових біткоїн-фондів володіють 109 221 BTC. У це число входять ETF від таких фірм як BlackRock, Fidelity, Bitwise, Ark 21Shares, Invesco, VanEck, Valkyrie, Franklin Templeton і WisdomTree.

Проте у K33Research не враховували кількість біткоїнів, якими управляє компанія Grayscale.

Експерти зазначили, що найбільше біткоїнів зберігає фонд IBIT від компанії BlackRock — 40 213 BTC, друге місце за цим показником посідає FBTC від Fidelity — 34 152 BTC.

На аукціоні Sotheby’s продали біткоїн-NFT за $254 000

На аукціоні Sotheby’s, який тривав з 12 по 22 січня 2024 року, за $245 000 було продано NFT на базі протоколу Ordinals. Цифрове художнє зображення під назвою Genesis Cat створив художник з команди Taproot Wizards Франциско Аларкон.

Відомо, що фінальна ставка по лоту Genesis Cat більш ніж у 12 разів перевищила його оціночну вартість, яка коливалася від $15 000 до $20 000.

Представник Sotheby’s повідомив CoinDesk, що NFT було продано в рамках аукціону Ordinals Curated Sale, де загалом виставили 19 лотів, які принесли близько $1,1 млн.

Директор з маркетингу Taproot Wizards Ден Хелд заявив, що прибуток з продажу Genesis Cat виплатять проєкту та художнику.

У Конгресі США зацікавилися планами Meta щодо криптовалют

Член Комітету з фінансових послуг Палати представників США Максін Вотерс запросила у Meta інформацію про можливі плани корпорації у сфері цифрових активів.

Законодавиця надіслала листа CEO і засновнику компанії Марку Цукербергу, а також операційному директору Хав'єру Олівану. Високопоставлену представницю демократів у Комісії стурбували п’ять чинних заявок Meta на товарні знаки, орієнтовані на блокчейн і криптовалюту. Корпорація подала їх 18 березня 2022 року.

Вотерс вважає, що ця ситуація демонструє прагнення Meta збільшити свою присутність у сфері цифрових активів, що суперечить попереднім заявам представників компанії. У жовтні 2023 року вони запевнили Комітет, що в корпорації немає активних проєктів у сфері криптовалют.

Meta відмовилася від плану з випуску стейблкоїна Diem (спочатку Libra), анонсованого в середині 2019 року, через тиск із боку законодавців. У січні 2022 року компанія продала проєкт за $200 млн нині збанкрутілому Silvergate Bank.

Згадані патентні заявки стосуються послуг із торгівлі, обміну, платежів, переказів, гаманців і відповідного обладнання у сфері «блокчейн-активів», а також супутнього ПЗ.

У зв’язку з цим Вотерс запросила у Meta детальну інформацію про плани щодо Web3-ініціатив, включно з інтеграцією DLT-технології та запуском платіжної платформи на базі криптовалют.

FINRA знайшла порушення у 70% повідомлень про криптоактиви

Служба регулювання галузі фінансових послуг США (FINRA) заявила, що приблизно 70% публічних повідомлень, пов’язаних із криптовалютами, порушують нормативні вимоги.

Згідно зі звітом, починаючи з листопада 2022 року, FINRA перевірила понад 500 публічних повідомлень, у яких згадуються цифрові активи. Регулятор дійшов висновку, що багато з них містили «неправдиві, перебільшені, багатообіцяючі, необґрунтовані або такі, що вводять в оману, твердження», які порушили правило 2210.

Документ вимагає, крім іншого, щоб повідомлення брокерів і дилерів були чесними і змістовними, а також забезпечували міцну основу для оцінки фактів, що стосуються будь-якого продукту або послуги.

До інших потенційних порушень правила 2210 належать:

неправдиві заяви або припущення про те, що криптоактиви функціонують як грошові кошти або еквівалентні інструменти;

порівняння криптоактивів з іншими активами (наприклад, інвестиціями в акції або готівкою) без надання надійної основи для порівняння різних характеристик і ризиків цих інвестицій;

пояснення того, як працюють цифрові активи, їхні основні функції та ризики, що вводять в оману;

нездатність надати точну інформацію для оцінки через відсутність чітких пояснень того, як випускаються, утримуються, передаються або продаються криптовалюти.

Згідно зі звітом, надання неправдивих даних про криптовалюти зустрічається в різних джерелах інформації - від подкастів до рекламних роликів.

Зазначимо, FINRA є недержавним регулювальним органом, проте вона уповноважена Конгресом США контролювати конкретні сфери, пов’язані із захистом інвесторів.