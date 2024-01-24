Курс валют на 24 січня: долар впав у банках у купівлі, але зріс в обмінниках у продажу

У середу, 24 січня, на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі й не змінився у продажу. Євро впало на 2 копійки у купівлі й на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар не змінився у купівлі, але зріс на 4 копійки у продажу. Курс євро у покупці й продажу знизився на 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,15 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,20, євро — 41,50−41,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,45−37,47 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,71−40,74 грн/євро.

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