Є ризик подальшого падіння біткоїна до $36 тисяч — експерти

Провал рівня $39 тис призвів до зростання тиску на ціну біткоїна з боку спекулянтів, зазначили аналітики криптобіржі Bitfinex . Це може призвести до подальшого падіння до $36 тис, оскільки ведмежі настрої на ринку переважають, пише ForkLog.

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Як зазначають експерти, схильність короткострокових власників гостріше реагувати на нетривалі коливання ринку означає наявність імовірності подальшої істотної корекції.

«Наступні значущі рівні для біткоїна, які можуть надати підтримку, розташовані приблизно між $38 000, що близько до реалізованої ціни короткострокових власників на позначці $38 307, і $36 000», — написали аналітики.

За останній тиждень ціна біткоїна знизилася на 6,7%, за даними CoinGecko. На момент написання новини актив торгується в районі $39 тис.

Динаміка ціни біткоїна за останні 7 днів

Вони також підкреслили, що поточна корекція звела нанівець більш ніж половину нереалізованого прибутку серед вищезгаданої групи інвесторів.

«Багато власників, особливо ті, хто придбав біткоїни понад місяць тому, зараз ідуть із ринку зі збитками», — зазначили в компанії.

Через підвищену волатильність обсяг ліквідацій криптовалютних позицій із левериджем за 24 години перевищив $320 млн, згідно з Coinglass. Більша частина з них — лонги ($286 млн).