Криза у Червоному морі негативно впливає на прибутки світових компаній

Криза у Червоному морі може мати значний негативний вплив на прибутки світових компаній, особливо в автомобільному секторі та роздрібній торгівлі. Про це пише Bloomberg.

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Автовиробники та ритейлери

Автовиробники, такі як Tesla та Volvo Car, вже оголосили про зупинку виробництва через затримки з постачанням. За останні три місяці консенсус-прогноз прибутків автовиробників знизився на 5%, свідчать дані Bloomberg.

Ритейлери, такі як Tesco, Marks & Spencer та Next, попереджають про ризик підвищення цін для споживачів.

Перевізники

Вантажовідправники, такі як Maersk та ZIM, з іншого боку, виявляються у виграші: контейнерні тарифи на деяких маршрутах зросли на 300%, а прогнози доходів транзитних компаній, що входять до індексу MSCI Europe, знизилися на 1,5%.

Видання зазначає, що близько 2300 кораблів йдуть довгими обхідними шляхами, щоб уникнути нападів бойовиків-хуситів у Червоному морі. На цей маршрут зазвичай припадає понад 12% світової морської торгівлі.

Інфляція

За оцінками Bloomberg, поточні витрати на контейнерні перевезення можуть призвести до зростання інфляції у Великобританії та Єврозоні наприкінці 2024 — на початку 2025 року. Центробанки попереджають, що сплеск інфляції може перешкодити зниженню процентних ставок.

Криза

Нагадаємо, що війна на Близькому Сході набирає обертів і загрожує одному з найбільш жвавих торговельних коридорів світу. З жовтня воєнізоване угруповання «Ансар Аллах», більш відоме як хусити, здійснили багато атак проти цивільних суден із застосуванням бойових дронів та балістичних ракет.