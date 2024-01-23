Курс валют на вечір 23 січня: на міжбанку євро впало, а долар трохи зріс

До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро впало на 18 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 23 січня Закриття 23 січня Зміни долар 37,42/37,46 37,45/37,47 3/1 євро 40,82/40,86 40,64/40,66 18/20

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,15 грн. Євро купують за 40,92 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,16, євро — 41,55−41,70 грн.

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