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23 січня 2024, 19:20

МХП достроково викупив єврооблігацій на $138 млн

Агрохолдинг МХП достроково викупив за 95% номіналу єврооблігацій на $138 млн із погашенням у травні 2024 року. Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, передає Forbes.

Агрохолдинг МХП достроково викупив за 95% номіналу єврооблігацій на $138 млн із погашенням у травні 2024 року.

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Пропозицію агрохолдингу МХП про викуп за 95% номіналу єврооблігацій на $349 млн із погашенням 10 травня 2024 року прийняли власники єврооблігацій на загальну номінальну суму $138 млн (39,54% непогашеної сукупної суми облігацій).

У наступні девʼять днів, коли ціну викупу було знижено до 85%, заявок не надходило. Розрахунки з продавцями мали відбутися 23 січня. Власникам облігацій буде виплачено компенсацію в розмірі $950 за кожні $1000 основної суми облігацій. Папери, придбані в рамках тендерної пропозиції, будуть анульовані, йдеться у біржовому повідомленні.

В обігу наразі залишилися євробонди МХП на загальну номінальну суму $211,1 млн.

Джерело: Мінфін
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