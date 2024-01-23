Експорт нафти з рф упав до мінімуму за два місяці через негоду й атаки українських дронів — Bloomberg

Морські поставки сирої нафти в росію впали до мінімуму майже за два місяці через несприятливу погоду та атаки українських безпілотників, які ненадовго зупинили нафтовий потік із ключового експортного термінала в Ленінградській області. Про це повідомляє Bloomberg.

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Близько 3,36 млн барелів сирої нафти на день було відвантажено з російських портів за чотири тижні до 21 січня. Це на 50 000 барелів на день менше від переглянутого показника за період до 14 січня.

Середньотижневе значення знизилося на 340 тис. барелів за добу до мінімуму за сім тижнів у 3,02 млн барелів.

Зазначається, що експорт російської нафти скоротився в деяких портах через негоду й удар українських безпілотників по заводу з переробки конденсату в Усть-Лузі Ленінградської області, через що в неділю було припинено завантаження й перенесено на наступний тиждень.

росія заявила, що скоротить експорт нафти на 500 тис. барелів на день протягом першого кварталу, після того, як декілька інших членів групи ОПЕК+ погодилися додатково обмежити видобуток.

Скорочення буде розподілено між поставками сирої нафти — на 300 тис. барелів на день, і нафтопродуктами. Середній показник сирої нафти за 4 тижні був приблизно на 220 тис. барелів на день нижче рівня травня-червня 2023 року.