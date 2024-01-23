Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про те куди варто і не варто інвестувати у 2024 році і скільки на цьому можна заробити.
23 січня 2024, 13:15
Тільки не франшизи: Куди варто і не варто інвестувати у 2024 році і скільки можна заробити (відео)
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
в 2022 можно было за 16 купить, хоть и не самый центр
Сейчас олх в помощь сколько…