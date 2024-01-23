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23 січня 2024, 14:36

Укрпошта випустила фінальний набір марок із гербами міст і сіл України (фото)

Укрпошта випустила останній набір марок із зображеннями гербів 21 населеного пункту України. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Укрпошта випустила останній набір марок із зображеннями гербів 21 населеного пункту України.
Фото: facebook.com/STEMisFEM

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Марковий аркуш є частиною серії «Герби міст, селищ та сіл України», яка виходила протягом 2017−2022 років і була зупинена через початок повномасштабної війни.

До набору увійшли герби 12 міст, 5 селищ і 4 сіл різних регіонів:

  • міста Бахмут, Ялта, Єнакієве, Кременчук, Ніжин, Чоп, Тетіїв, Болград, Золотоноша, Бурштин, Комарно, Богодухів;
  • смт Клесів, Коропець, Старий Мерчик, Локачі, Шацьк;
  • села Фонтанка, Маринин, Парутине, Кривче.

Герби населених пунктів розміщенні у щитах заокругленої форми, що вписані в декоративні картуші, увінчані геральдичною короною.

Випуск планувався до виходу у 2022 році, але через початок повномасштабної агресії росії був перенесений на 2024 рік.

Характеристики

  • Художник — Юрій Рябчинський
  • Тираж — 37 500
  • Номінальна вартість — 347+$5
  • Дата випуску (рік) — 2024
  • Номер за каталогом Укрпошти — 38
  • Розмір аркуша, мм — 176×117
  • Розмір марки, мм — 24,48×22
  • Кількість марок в аркуші — 19+2 купона

Окрім цього, до Дня Соборності України Укрпошта ввела в дію нові штемпелі з перевідною датою: «Слава Україні! 01001», який працюватиме на головпоштамті на правому березі Дніпра, та «Героям Слава! 02002», скористатися яким можна буде на лівому березі Дніпра — на лівобережному поштамті.

Де купити

Замовити фінальний набір марок із гербами міст і сіл України можна в інтернет-магазині Укрпошти.

Замовити набір конвертів можна за цим посиланням.

Джерело: Мінфін
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