Укрпошта випустила останній набір марок із зображеннями гербів 21 населеного пункту України. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
Укрпошта випустила фінальний набір марок із гербами міст і сіл України (фото)
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Марковий аркуш є частиною серії «Герби міст, селищ та сіл України», яка виходила протягом 2017−2022 років і була зупинена через початок повномасштабної війни.
До набору увійшли герби 12 міст, 5 селищ і 4 сіл різних регіонів:
- міста Бахмут, Ялта, Єнакієве, Кременчук, Ніжин, Чоп, Тетіїв, Болград, Золотоноша, Бурштин, Комарно, Богодухів;
- смт Клесів, Коропець, Старий Мерчик, Локачі, Шацьк;
- села Фонтанка, Маринин, Парутине, Кривче.
Герби населених пунктів розміщенні у щитах заокругленої форми, що вписані в декоративні картуші, увінчані геральдичною короною.
Випуск планувався до виходу у 2022 році, але через початок повномасштабної агресії росії був перенесений на 2024 рік.
Характеристики
- Художник — Юрій Рябчинський
- Тираж — 37 500
- Номінальна вартість — 347+$5
- Дата випуску (рік) — 2024
- Номер за каталогом Укрпошти — 38
- Розмір аркуша, мм — 176×117
- Розмір марки, мм — 24,48×22
- Кількість марок в аркуші — 19+2 купона
Окрім цього, до Дня Соборності України Укрпошта ввела в дію нові штемпелі з перевідною датою: «Слава Україні! 01001», який працюватиме на головпоштамті на правому березі Дніпра, та «Героям Слава! 02002», скористатися яким можна буде на лівому березі Дніпра — на лівобережному поштамті.
Де купити
Замовити фінальний набір марок із гербами міст і сіл України можна в інтернет-магазині Укрпошти.
Замовити набір конвертів можна за цим посиланням.
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