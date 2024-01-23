Укрпошта випустила фінальний набір марок із гербами міст і сіл України (фото)

Укрпошта випустила останній набір марок із зображеннями гербів 21 населеного пункту України. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

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Марковий аркуш є частиною серії «Герби міст, селищ та сіл України», яка виходила протягом 2017−2022 років і була зупинена через початок повномасштабної війни.

До набору увійшли герби 12 міст, 5 селищ і 4 сіл різних регіонів:

міста Бахмут, Ялта, Єнакієве, Кременчук, Ніжин, Чоп, Тетіїв, Болград, Золотоноша, Бурштин, Комарно, Богодухів;

смт Клесів, Коропець, Старий Мерчик, Локачі, Шацьк;

села Фонтанка, Маринин, Парутине, Кривче.

Герби населених пунктів розміщенні у щитах заокругленої форми, що вписані в декоративні картуші, увінчані геральдичною короною.

Випуск планувався до виходу у 2022 році, але через початок повномасштабної агресії росії був перенесений на 2024 рік.

Характеристики

Художник — Юрій Рябчинський

Тираж — 37 500

Номінальна вартість — 347+$5

Дата випуску (рік) — 2024

Номер за каталогом Укрпошти — 38

Розмір аркуша, мм — 176×117

Розмір марки, мм — 24,48×22

Кількість марок в аркуші — 19+2 купона

Окрім цього, до Дня Соборності України Укрпошта ввела в дію нові штемпелі з перевідною датою: «Слава Україні! 01001», який працюватиме на головпоштамті на правому березі Дніпра, та «Героям Слава! 02002», скористатися яким можна буде на лівому березі Дніпра — на лівобережному поштамті.

Де купити

Замовити фінальний набір марок із гербами міст і сіл України можна в інтернет-магазині Укрпошти.

Замовити набір конвертів можна за цим посиланням.