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23 січня 2024, 13:28

Митні платежі за 2023 рік склали майже 460 мільярдів

Митні платежі, сплачені платниками податків — суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), за 2023 рік склали 459,8 млрд грн. Про це йдеться в Митному дайджесті, який опублікував у Telegram перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Митні платежі, сплачені платниками податків — суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), за 2023 рік склали 459,8 млрд грн.
Фото: НБУ

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Відносно індикативу Міністерства фінансів (487,0 млрд грн) недовиконання митних платежів склало -27,3 млрд грн (або на 5,6 % менше). Раніше недовиконання індикативу в окремі місяці поточного року було зумовлене, в основному, курсовим фактором через невідповідність «бюджетного» (42,2 грн/$) та фактичного валютного курсу.

У листопаді-грудні 2023 р. основним об'єктивним фактором недовиконання індикативу стало блокування з 6 листопада 2023 року перевізниками із Польщі та Словаччини руху вантажних автомобілів в окремих пунктах пропуску через державний кордон.

Відносно факту попереднього 2022 року (300,8 млрд грн) зростання митних платежів склало +159,0 млрд грн (або на 52,8 % більше). Стрімке зростання пояснюється низькою порівняльною базою першого року повномасштабної війни через зменшення обсягу оподатковуваного імпорту та дією широкого кола митних пільг.

Зокрема, митні платежі платники податків — суб'єкти ЗЕД у грудні 2023 року сплатили у розмірі 44,6 млрд грн.

Митні пільги

Обсяг наданих митних пільг у 2023 році дещо зменшився до 173 млрд грн (на -3,4 % менше ніж 2022 року). Найбільша пільга з ПДВ — при ввезенні товарів оборонного призначення, з акцизного податку — при ввезенні підакцизної сировини. Обсяг пільг з ввізного мита зріс у рамках розширення вільної торгівлі з ЄС.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у 2023 році зросло до 0,49 $/кг (на +38,4 % більше ніж 2022 року), що в основному зумовлене зростанням митної вартості одиниці імпортованих товарів.

Сприяння міжнародній торгівлі

За підсумками «митного безвізу» кількість оформлених транзитних декларацій у 2023 році склала 42,6 тис., у т.ч. оформлено 33 642 декларації у напрямку вивезення та 8 923 декларації у напрямку ввезення, 147 авторизацій на застосування спрощень, +20 нових АЕО (впродовж 2021−2022 рр. він був лише один).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Rubi0
Rubi0
23 січня 2024, 14:17
#
Вот истинная причина почему хотят вернуть всех из Европы
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
23 січня 2024, 14:32
#
Та ні, могилізація.
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