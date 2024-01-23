Курс валют на 23 січня: долар на готівковому ринку подешевшав на 10 копійок

У вівторок, 23 січня, на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро не змінилося.

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Валютний ринок

В обмінниках долар подешевшав на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Курс євро у покупці знизився на 2 копійки, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,09−38,20, євро — 41,58−41,75 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 37,42−37,46 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,82−40,86 грн/євро.

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